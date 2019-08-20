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24 bavulla 'ye geldi

, erkek kardeşinin düğünü için soluğu ailesiyle 'de aldı. Kısa süreli seyahati için de tam 24 bavulla ülkemize gelen Aydın, önceki gün de çocuklarıyla 'da gezintiye çıktı.

Jennifer’ın bavulları

ABD'de yaşayan Türk asıllı , estetik cerrahı Bill Aydın ile evlendi. Bu birliktelikten beş çocuğu dünyaya geldi. İkili, 'de popüler ve örnek bir çift haline geldi. Aydın, lüks yaşamıyla "The Real Housewives of " adlı programa konuk oldu.

Aydın, erkek kardeşinin düğünü için soluğu ailesiyle 'de aldı. Kısa süreli seyahati için de tam 24 bavulla ülkemize gelen Aydın, önceki gün de çocuklarıyla 'da gezintiye çıktı. Ailesiyle Sultanahmet, ve Yerebatan Sarnıcı'nı gezen Aydın, "Olağanüstü" dedi.

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