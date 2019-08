ABD'de yaşayan Türk asıllı Jennifer Altınel Aydın, estetik cerrahı Bill Aydın ile evlendi. Bu birliktelikten beş çocuğu dünyaya geldi. İkili, ABD'de popüler ve örnek bir çift haline geldi. Aydın, lüks yaşamıyla "The Real Housewives of New Jersey" adlı programa konuk oldu.

Aydın, erkek kardeşinin düğünü için soluğu ailesiyle Türkiye'de aldı. Kısa süreli seyahati için de tam 24 bavulla ülkemize gelen Aydın, önceki gün de çocuklarıyla İstanbul'da gezintiye çıktı. Ailesiyle Sultanahmet, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nı gezen Aydın, "Olağanüstü" dedi.