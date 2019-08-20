ATA Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" isimli gösterisinde sahne teknesi ile çıktı! Günler önce biletleri tükenen gösterisine, kendisine "sürekli denizdesin" denmesine kendi üslubuyla yanıt verdi!



Johnny Deep

Filmlerinde çalıştığı sanat, kostüm ve makyaj ekibinin Açıkhava sahnesine uygun olarak hazırlanan teknesi ve buna uygun görüntüsüyle seyirciyi selamlayan Ata Demirer, halini "hayaller Johnny Deep gerçekler Tarık Mengüç" diyerek tanımladı.



Tarık Mengüç

Kış sezonunda da kapalı gişe sergilediği gösterisinde hem seyirciyi kahkahaya boğan hikayelerini anlattı hem de Türk sanat müziğinden türkülere, hatta aryalara uzanan zengin bir repertuar da seslendirdi. Demirer'e yine sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.



Korsan kıyafetiyle seyircileri güldüren Demirer, güzel sesi ile 2 saatlik bir müzik ziyafeti sundu.