Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.08.2019
  • Gazete

reklam filminde ‘Maraşlı dondurmacı’ kılığına girdi

’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu , reklam filminde ‘Maraşlı dondurmacı’ kılığına girdi Brezilyalı yıldız, sosyal medyada trend topic oldu.

Maraşlı Neymar
Real Madrid ve Barcelona'nın transfer etmek istediği Paris Saint- Germain'in Brezilyalı yıldızı , ekranlarda olmayı tercih ediyor. Yönetimle yaşadığı kriz nedeniyle forma giyemeyen Neymar, hünerlerini bir bankanın reklam filmine konuk olarak gösterdi.

5 MİLYON DOLAR ALDI
Brezilyalı yıldız, reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kıyafetlerini giydi ve renkli görüntüler ortaya çıkarttı. Daha önce İstanbul'a gelen ve yediği Maraş dondurmasına hayran kalan Neymar'ın reklam filminden 5 milyon dolar aldığı iddia edildi. Reklam filmi, kısa sürede sosyal medyada trend topic oldu:
NEYMAR'ın Maraş'lı olduğunu tahmin ediyordum, yanılmadım.
ÇOK acemi dondurmacı. Maraşlı dondurmacıyı herkes canlandıramaz.
MARAŞLI dondurmacı olman için 40 buzdolabı 'dondurma' yemen gerekiyor.
NEYMAR sana ne diyeyim ki. Olum bu ne iş böyle!
BANKACI mısın, dondurmacı mı yoksa futbolcu mu!




Neymar'ın 11 tane farklı sponsoru bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriNeymar reklam filminde ‘Maraşlı dondurmacı’ kılığına girdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri