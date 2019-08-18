Real Madrid ve Barcelona'nın transfer etmek istediği Paris Saint- Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, ekranlarda olmayı tercih ediyor. Yönetimle yaşadığı kriz nedeniyle forma giyemeyen Neymar, hünerlerini bir bankanın reklam filmine konuk olarak gösterdi.
5 MİLYON DOLAR ALDI
Brezilyalı yıldız, reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kıyafetlerini giydi ve renkli görüntüler ortaya çıkarttı. Daha önce İstanbul'a gelen ve yediği Maraş dondurmasına hayran kalan Neymar'ın reklam filminden 5 milyon dolar aldığı iddia edildi. Reklam filmi, kısa sürede sosyal medyada trend topic oldu:
NEYMAR'ın Maraş'lı olduğunu tahmin ediyordum, yanılmadım.
ÇOK acemi dondurmacı. Maraşlı dondurmacıyı herkes canlandıramaz.
MARAŞLI dondurmacı olman için 40 buzdolabı 'dondurma' yemen gerekiyor.
NEYMAR sana ne diyeyim ki. Olum bu ne iş böyle!
BANKACI mısın, dondurmacı mı yoksa futbolcu mu!
Neymar'ın 11 tane farklı sponsoru bulunuyor.
5 MİLYON DOLAR ALDI
Brezilyalı yıldız, reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kıyafetlerini giydi ve renkli görüntüler ortaya çıkarttı. Daha önce İstanbul'a gelen ve yediği Maraş dondurmasına hayran kalan Neymar'ın reklam filminden 5 milyon dolar aldığı iddia edildi. Reklam filmi, kısa sürede sosyal medyada trend topic oldu:
NEYMAR'ın Maraş'lı olduğunu tahmin ediyordum, yanılmadım.
ÇOK acemi dondurmacı. Maraşlı dondurmacıyı herkes canlandıramaz.
MARAŞLI dondurmacı olman için 40 buzdolabı 'dondurma' yemen gerekiyor.
NEYMAR sana ne diyeyim ki. Olum bu ne iş böyle!
BANKACI mısın, dondurmacı mı yoksa futbolcu mu!
Neymar'ın 11 tane farklı sponsoru bulunuyor.
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