ÜNLÜ modacı İvana Sert, bu yılın başında ünlü motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'ye gönlünü kaptırdı... Kısa sürede birbirlerine ısınan ikili, doludizgin bir aşka yelken açtı. Öyle ki işi gereği Dubai'de yaşayan Telli, Sert için sürekli Türkiye'ye gelmeye başladı. Hatta uzun süredir de Türkiye'den dışarıya adım atmadı. Yaz sezonunu Bozcaada'da açan mutlu çift, rotayı Bodrum'a kırdı. Burada lüks bir otelde kalan ikiliden Tarhan Bey, önceki gün aşkına evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden ve mutluluktan havalara uçan İvana Sert ise paylaştığı bir karenin altına "Sev-yaşa-inan" notunu yazdı.

Tarhan Telli, Hollywood starlarının da tercih ettiği TT Custom Chopper motosiklet markasının yaratıcısı ve sahibi.