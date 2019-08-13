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  • 13.08.2019
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iskele

’daki lüks bir siteden 3 buçuk milyon dolara ev alan İlhan-Pınar Sabancı çifti, önceki gün dostlarını evlerinin iskelesinde ağırladı...

VIP iskele
Cemiyet hayatının ünlü çifti İlhan Sabancı ile eşi Pınar Hanım, Bodrum Hebil Koyu'nda satın aldıkları lüks evlerinde önceki gün dostlarını ağırladı. Ünlü çift, lüks site içerisindeki 3 buçuk milyon dolarlık evlerinin iskelesinde dostlarıyla denize girdi.

Sabancı çiftinin davetinde işadamı İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan'ın da gibi pek çok isim vardı. Sitenin iskelesinin sosyetiklerle dolması ise "VIP iskele" yorumu yaptırdı.



Bir ara aşka gelen , eşini böyle öpücüklere boğdu.

DOĞAN SAVAŞ

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