ABD’nin Türk yıldızı

Türk genci Yusuf Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans için ABD'ye gitti. Houston Üniversitesi'ne burslu kabul edildi. Eğitimini tamamlayıp, okulda araştırma asistanlığı görevini üstlendi. Daha sonra oyunculuk eğitimi alıp, Los Angeles'ta Amerikalı ünlü komedyen Paul Rodriguez ile birlikte 3 ay Steambath (Sauna) adlı oyunu sahneledi. Kendisinin yazdığı "Not That Illegal" oyununda ise Amerika'da yaşam mücadelesi veren Türk Ali'nin hikayesinden bahsetti...
4 KATEGORİDE YARIŞACAK
Oyun, The Strawberry One- Act Festival'de yarışacak. Yıldız, 30 oyun içerisinde; "en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi yazar" kategorilerinde yarışacak.
4 KATEGORİDE YARIŞACAK
Oyun, The Strawberry One- Act Festival'de yarışacak. Yıldız, 30 oyun içerisinde; "en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi yazar" kategorilerinde yarışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.