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  • 13.08.2019
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’nin Türk yıldızı

İTÜ mezunu , Amerika’da çalışmaya başladı. Burada oyunculuk eğitimi aldı. Son oyununu da kendisi yazdı. ’nin hikayesini anlattı...

ABD’nin Türk yıldızı
Türk genci Yusuf Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans için 'ye gitti. Houston Üniversitesi'ne burslu kabul edildi. Eğitimini tamamlayıp, okulda araştırma asistanlığı görevini üstlendi. Daha sonra oyunculuk eğitimi alıp, 'ta Amerikalı ünlü komedyen Paul Rodriguez ile birlikte 3 ay Steambath (Sauna) adlı oyunu sahneledi. Kendisinin yazdığı "Not That Illegal" oyununda ise Amerika'da yaşam mücadelesi veren 'nin hikayesinden bahsetti...



4 KATEGORİDE YARIŞACAK
Oyun, The Strawberry One- Act Festival'de yarışacak. Yıldız, 30 oyun içerisinde; "en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi yazar" kategorilerinde yarışacak.

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