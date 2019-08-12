TÜRK işadamı Burak Öymen ve eşi Çek model Tereza Maxova antik kenti kapattı... Sosyetik çift, önceki gün yakın dostları; Victoria's Secret'ın eski meleği Karolina Kurkova ve dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eşi Eva Cavalli ile birlikte soluğu Antalya'da aldı.



Tereza Maxova ve Burak Öymen'in bu romantik karesine beğeni yağdı.

Kısa bir şehir turu atan grup, hafif bir kahvaltı yapıp, dümeni Aydın Didem'e kırdı. Buradaki Milet Antik Kent'i kapatan çift, tarihi mekanda parti yaptı. Beyazlara bürünen davetliler, antik kentte kendileri için ayrılan kısımda müzik dinleyip, eşşiz bir gece yaşadı. Sosyetik simalar partide çekilen görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Eva Cavalli, parti ekibiyle olan karesinin altına şu notu yazdı: "Bu unutulmaz akşam için herkese teşekkürler. Beyaz tayfa..."