GEÇTİĞİMİZ Haziran'da 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, iki oğulları için dost kaldı. Yaz başından beri Göcek'teki evlerinde dönüşümlü olarak tatil yapan eski eşler, önceki gün ise büyük oğulları Yaman'ın 11. yaş günü için bir araya geldi. Yaman için evlerinin havuz başında sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan Sırp şarkıcı ile Musti, gün boyu sohbet etti. Bir ara gazetecilere el sallayan eski eşler, çocuklarıyla aile pozu da verdi.

"Ayrılsak da her zaman beraberiz. Biz bir aileyiz" mesajı veren Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, bir ara havuz başında koyu bir sohbete daldı. Sandal, oğlu için hazırlattığı doğum günü pastasını kendi elleriyle getirdi.

HER ŞEY YAMAN İÇİN...

Şarkılar eşliğinde pastasını üfleyen Yaman, oldukça mutluydu. Sadettin Saran'la geçtiğimiz haftalarda yeniden bir araya gelen Sırp güzel ile kısa süre önce Melis Sütşurup'tan ayrılan Musti'nin bu görüntüleri akıllara ünlü popçunun 'Pazara Kadar' isimli şarkısının şu sözlerini getirdi: "Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar."



Sandal ile eski eşi, parti öncesi ve sonrası uzun uzun sohbet etti.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM