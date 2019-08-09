POP müziğin sevilen isimi Nil Karaibrahimgil, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Poll Production organizasyonlu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında sahne alan sanatçı, renkli bir kapanışa imza attı.



Ünlü sanatçı, kendisine koşan 5 yaşındaki oğlunu böyle kucakladı.

KARAİBRAHİMGİL, şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Ünlü sanatçı, ilk kez konserini dinleyen oğlu Aziz Arif'i bir araya sahneye davet etti. Duygulanan şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.