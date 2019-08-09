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  • 09.08.2019
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'den Harbiye'de muhteşem final

Nil’den muhteşem final

POP müziğin sevilen isimi Nil Karaibrahimgil, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Poll Production organizasyonlu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında sahne alan sanatçı, renkli bir kapanışa imza attı.


Ünlü sanatçı, kendisine koşan 5 yaşındaki oğlunu böyle kucakladı.

KARAİBRAHİMGİL, şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Ünlü sanatçı, ilk kez konserini dinleyen oğlu Aziz Arif'i bir araya sahneye davet etti. Duygulanan şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

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