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  • 09.08.2019
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Jennifer Lope'dem rötarlı teşekkür!

, konser verdiği ile ilgili paylaşım yapmayınca topa tutuldu. Lopez, Türk fanlarının sosyal medyadaki baskısı sonunda ’ye teşekkür etti.

Rötarlı teşekkür

Geçtğimiz akşam Antalya'daki bir otelde konser veren Jennifer Lopez, sosyal medya hesabında ile ilgili hiçbir paylaşımda bulunmayınca Türk hayranları tarafından topa tutuldu. Gün boyu ünlü yıldızı mesaj yağmuruna tutan Türkler, en sonunda amaçlarına ulaştı.

ÇIKTIĞI dünya turnesiyle 50. yaşını kutlayan seksi yıldız, 98 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından Türkiye paylaşımında bulundu. 'in konserinden yayınladığı görüntüler; dün akşam saatlerine kadar 6 milyon kişi tarafından beğenildi.

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