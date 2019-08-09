Jennifer Lope'dem rötarlı teşekkür!

Geçtğimiz akşam Antalya'daki bir otelde konser veren Jennifer Lopez, sosyal medya hesabında Türkiye ile ilgili hiçbir paylaşımda bulunmayınca Türk hayranları tarafından topa tutuldu. Gün boyu ünlü yıldızı mesaj yağmuruna tutan Türkler, en sonunda amaçlarına ulaştı.

ÇIKTIĞI dünya turnesiyle 50. yaşını kutlayan seksi yıldız, 98 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından Türkiye paylaşımında bulundu. Jennifer Lopez'in Antalya konserinden yayınladığı görüntüler; dün akşam saatlerine kadar 6 milyon kişi tarafından beğenildi.