Kısa süre önce aşklarını ilan eden oyuncu Tolga Sarıtaş'la modacı Zeynep Mayruk, artık saklanmıyor. 5 aydır aşk yaşayan ikiliden ilk hamle geçen ay Sarıtaş'tan gelmiş ve oyuncu, modacıyla aşk pozunu paylaşmıştı. Mayruk da önceki gün sevgilisiyle böyle ilk paylaşımını yaptı.