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  • 07.08.2019
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ve aşka geldi

Aşka geldi
Kısa süre önce aşklarını ilan eden oyuncu Tolga Sarıtaş'la modacı Zeynep Mayruk, artık saklanmıyor. 5 aydır aşk yaşayan ikiliden ilk hamle geçen ay Sarıtaş'tan gelmiş ve oyuncu, modacıyla aşk pozunu paylaşmıştı. Mayruk da önceki gün sevgilisiyle böyle ilk paylaşımını yaptı.

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