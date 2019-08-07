Kısa süre önce aşklarını ilan eden oyuncu Tolga Sarıtaş'la modacı Zeynep Mayruk, artık saklanmıyor. 5 aydır aşk yaşayan ikiliden ilk hamle geçen ay Sarıtaş'tan gelmiş ve oyuncu, modacıyla aşk pozunu paylaşmıştı. Mayruk da önceki gün sevgilisiyle böyle ilk paylaşımını yaptı.
- Saklambaç
- 07.08.2019
- Gazete
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