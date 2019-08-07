2009 yılında evlendiği Adriana Lima'yı aldatarak hafızalara kazınan Sırp basketbolcu Marko Jaric, dünyanın en güzel kadınlarından olan Lima'dan 2016'da boşandı.

40 yaşındaki Jaric, bekarlık günlerine veda etmek üzere olduğunu ima etti.

Sırp basketbolcunun 27 yaşındaki manken aşkı Bonnie Mueller ile 38 yaşındaki Adriana Lima'nın benzerliği ise şaşırtıcıydı.

Adriana Lima, Metin Hara ile aşkına nokta koyup Emir Uyar'la yeni bir ilişkiye yelken açtı.