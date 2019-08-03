DÜNYACA ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in 'It's My Party' turnesi kapsamında Antalya'da 6 Ağustos'ta vereceği konsere sayılı günler kaldı. Belek'teki Regnum Carya Otel'de gerçekleşecek konserin biletleri aylar öncesinden satışa çıktı.

LOCALAR DA TÜKENDİ

Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya, yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı. Ünlü şarkıcı, 28 locadan birini özel bir misafirine ayırttı. Lopez'in ayırttığı özel locada ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ı ağırlayacağı ortaya çıktı.



Lopez için Türkiye'ye gelecek olan Kardashian'ın soyu, Kars'a uzanıyor.