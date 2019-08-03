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  • 03.08.2019
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için ’ye geliyor!

'in 'It's My Party' turnesi kapsamında 'da 6 Ağustos'ta vereceği konsere sayılı günler kaldı. Lopez'in ayırttığı özel locada ABD'li televizyon yıldızı 'ı ağırlayacağı ortaya çıktı.

Kim istemez ki!

DÜNYACA ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in 'It's My Party' turnesi kapsamında 'da 6 Ağustos'ta vereceği konsere sayılı günler kaldı. Belek'teki Regnum Carya Otel'de gerçekleşecek konserin biletleri aylar öncesinden satışa çıktı.

LOCALAR DA TÜKENDİ
Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya, yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı. Ünlü şarkıcı, 28 locadan birini özel bir misafirine ayırttı. Lopez'in ayırttığı özel locada ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ı ağırlayacağı ortaya çıktı.


Lopez için 'ye gelecek olan Kardashian'ın soyu, Kars'a uzanıyor.

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