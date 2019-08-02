AMERIKALI seksi şarkıcı Jennifer Lopez'in, turizm cenneti Antalya'da vereği konsere dört gün kaldı. Zaman daraldıkça, konsere olan ilgi kat ve kat arttı...

MÜTHİŞ geceyi ayakta izlemek isteyenler için satışa çıkarılan 7 bin liralık biletlerin ise dün itibariyle tükendiği ortaya çıktı. 50 bin euro'ya yani yaklaşık 308 bin liraya kadar çıkan locaların da neredeyse tükendiği aktarıldı. Locaların en çok taliplisi ise Rus işadamlarıydı...