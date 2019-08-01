Başrollerini atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ile İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı 'Şuursuz Aşk' filminin çekimleri tamamlandı. Çekimlerin gerçekleştirildiği Bilezikçi Çiftliği'nde final kutlaması yapan oyuncular, vizyon tarihi olan 20 Aralık için şimdiden heyecanlı...
- Saklambaç
- 01.08.2019
- Gazete
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