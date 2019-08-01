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  • 01.08.2019
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'' filminin çekimleri tamamlandı

Başrollerini atv'nin sevilen dizisi ''nin yıldızı ile 'nun paylaştığı '' filminin çekimleri tamamlandı.

'Şuursuz Aşk' için geri sayım
Başrollerini atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ile 'nun paylaştığı 'Şuursuz Aşk' filminin çekimleri tamamlandı. Çekimlerin gerçekleştirildiği Bilezikçi Çiftliği'nde final kutlaması yapan oyuncular, vizyon tarihi olan 20 Aralık için şimdiden heyecanlı...

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