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  • 01.08.2019
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ile sevgilisi 'da aşka geldi

ile motosiklet tasarımcısı sevgilisi , 'da aşka geldi. Ünlü ikoncan ile aşkı, geçtiğimiz gün Ege'nin serin sularında romantik anlar yaşadı.

Sırılsıklam aşk

Bu yılın başından beri birlikte olan İvana Sert ile motosiklet tasarımcısı sevgilisi Tarhan Telli, Bozcaada'da aşka geldi. Ünlü ikoncan ile aşkı, geçtiğimiz gün Ege'nin serin sularında romantik anlar yaşadı. İkili, meraklı bakışlara aldırmadan birbirlerini öpücüklere boğdu.


İkili, fit vücutlarıyla da herkesi kendilerine hayran bıraktı.


Sert, aşkını öpmeye doyamadı.

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