Bu yılın başından beri birlikte olan İvana Sert ile motosiklet tasarımcısı sevgilisi Tarhan Telli, Bozcaada'da aşka geldi. Ünlü ikoncan ile aşkı, geçtiğimiz gün Ege'nin serin sularında romantik anlar yaşadı. İkili, meraklı bakışlara aldırmadan birbirlerini öpücüklere boğdu.
İkili, fit vücutlarıyla da herkesi kendilerine hayran bıraktı.
Sert, aşkını öpmeye doyamadı.
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