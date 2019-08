SON dönemde sosyal medyadaki seksi paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, hayranlarıyla arasına koruma kalkanı koydu. Geçtiğimiz yıllarda İstinye'deki evine girmeye çalışan sapık yüzünden büyük korku atlatan ünlü popçu, iki yıldır her yere koruma ordusuyla gidiyor. Popçunun konserleri de dahil gittiği her yerde etten duvar ören korumaları, sanatçıya ulaşmaya çalışan hayranların hevesini de kursağında bırakıyor.

HAYRANLARINA MESAFELİ...

Hatta popçunun yakın korumaları iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Hadise ile fotoğraf çektirirken güzel popçuya sarılmak isteyen bir hayranının ısrarı üzerine sert çıktı. Korumalarına "Hayranlarımla fotoğraf çektireceğim zaman bana kesinlikle dokunamazlar. Bu durumlarda onlara engel olun" talimatı verdiği söylenen şarkıcı, havalimanlarında da VIP geçiş kartı sayesinde sessiz sedasız giriş çıkış yapıyor...

AYDIN HAMZA