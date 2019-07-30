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  • 30.07.2019
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'dan 'ye destek

Aleyna’ya destek

ARANJÖR Emrah Karaduman, önceki gün 's'deydi. Şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medyadaki paylaşımlarına destek veren Karaduman, "O ne yaptığını çok iyi biliyor" dedi...

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