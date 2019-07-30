ARANJÖR Emrah Karaduman, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medyadaki paylaşımlarına destek veren Karaduman, "O ne yaptığını çok iyi biliyor" dedi...
ARANJÖR Emrah Karaduman, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medyadaki paylaşımlarına destek veren Karaduman, "O ne yaptığını çok iyi biliyor" dedi...
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