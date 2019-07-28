EMİNA Jahovic'in başı ülkesindeki basınla dertte... Sırp basını; Jahovic'in Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirdiği dönemde ayrılığa güzel şarkıcının eski aşkı Marko Miskovic'in neden olduğunu öne sürerek ortalığı karıştırmıştı.

İLK EŞİ KONUŞTU...

O dönem Sırp basınına öfke kusan Jahovic'in keyfi, önceki gün ülkesinde çıkan haberlerle yeniden kaçacağa benziyor... Öyle ki Sırp basını, Jahovic'in ilk evliliğini Sandal'dan önce 2002'de 17 yaşındayken Alaadin Dulovic'le yaptığını yazdı.



Emina ile 6 ay evli kaldığı iddia edilen Dulovic'in son görüntüsü de Sırp gazetelerinde yer aldı.

Evden kaçıp Dulovic'le nikah masasına oturan Jahovic'in evliliği ise 6 ay sürdü. Sırp basınına konuşan Dulovic, "Emina'nın müzik sevdasını ailem kabul etmedi ve evliliğimiz bu yüzden bitti" itirafı yaptı. Sırp basını, şarkıcının estetiksiz fotoğraflarını da yayınlayarak ünlü popçuyu hedef aldı...



Jahovic'in eski defterlerini bir bir gözler önüne seren Sırp basını, şarkıcıyı estetik öncesi fotoğraflarıyla vurdu.



Musti ile büyük aşkla evlenen Emina, geçen yıl boşandı.