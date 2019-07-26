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  • 26.07.2019
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, "Takılarıyla sosyetikleri kıskandırdı" haberine isyan etti

Habere 'takı'ldı!

ABD'Lİ emlak milyarderi Michael Shvo ile evli olan Seren Shvo, hakkındaki "Takılarıyla sosyetikleri kıskandırdı" haberine isyan etti. Türk güzel, "Maddiyat kimseyi birbirinden eksik ya da fazla yapmaz" dedi ve ekledi:


Türk sosyetik, sayesinde tanıştığı emlak zengini eşiyle 2010'da evlenip ABD'ye yerleşti.

"BU bahsi geçen yüzüklerin yerinde incecik bir küçük alyans olsaydı da kocama olan aşkım, saygım, sevgim, gururum ve hayata karşı mutluluğum değişmezdi."

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