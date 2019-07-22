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  • 22.07.2019
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Aylin Koç ve sevgilisi barışma sonrası ilk kez objektifine yakalandı

Sosyetik , geçen yıl ayrıldığı Aylin Koç’un gönlünü almayı başardı. ‘’ diyen ikili, önceki gün ise ’daydı. Ünlü çift, barışma sonrası ilk kez objektifine yansıdı...

Acar sevgili

Ünlü işadamı Erdal Acar'ın eski eşi Emel Yıldırım'dan olan oğlu Eremcan Acar, soyadının hakkını verdi. 21 yaşındaki genç adam, ne yapıp edip geçen yıl ayrıldığı merhum işadamı ile eşi Caroline Koç'un kızları Aylin'in gönlünü almayı başardı. Acar, genç kız ile geçtiğimiz ay "Aşk yeniden" dedi. İki sevgili, barışmayı da Ege tatilinde kutladı. Geçtiğimz günlerde baş başa Çeşme tatiline çıkan Acar ile 19 yaşındaki Koç, önceki gün de soluğu Bodrum'da aldı. İki sevgili, sosyetenin uğrak yeri olan Türkbükü'ndeki Maçakızı adlı mekanda deniz keyfi yaptı.



TAKVİM SOBELEDİ
Özel locada güneşlenen çift, barışma sonrası ilk kez birlikte TAKVİM objektiflere yansıdı. Baş başa locada keyif çatan aşıklar, ayrı kaldıkları bir yılın acısını çıkardı.

MÜJDE CİCİ ANNEDEN
Geçen ay barışan ikili, şimdilik birlikte paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Ancak ikilinin barıştığını Acar'ın üvey annesi Kardelen Acar, bu kareyle duyurmuştu.

TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ

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