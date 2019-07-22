Ünlü işadamı Erdal Acar'ın eski eşi Emel Yıldırım'dan olan oğlu Eremcan Acar, soyadının hakkını verdi. 21 yaşındaki genç adam, ne yapıp edip geçen yıl ayrıldığı merhum işadamı Mustafa Koç ile eşi Caroline Koç'un kızları Aylin'in gönlünü almayı başardı. Acar, genç kız ile geçtiğimiz ay "Aşk yeniden" dedi. İki sevgili, barışmayı da Ege tatilinde kutladı. Geçtiğimz günlerde baş başa Çeşme tatiline çıkan Acar ile 19 yaşındaki Koç, önceki gün de soluğu Bodrum'da aldı. İki sevgili, sosyetenin uğrak yeri olan Türkbükü'ndeki Maçakızı adlı mekanda deniz keyfi yaptı.







TAKVİM SOBELEDİ

Özel locada güneşlenen çift, barışma sonrası ilk kez birlikte TAKVİM objektiflere yansıdı. Baş başa locada keyif çatan aşıklar, ayrı kaldıkları bir yılın acısını çıkardı.





MÜJDE CİCİ ANNEDEN

Geçen ay barışan ikili, şimdilik birlikte paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Ancak ikilinin barıştığını Acar'ın üvey annesi Kardelen Acar, bu kareyle duyurmuştu.



TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ