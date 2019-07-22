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  • 22.07.2019
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Açıkhava’yı salladı

Açıkhava’yı salladı
Başarılı sanatçı Ebru Gündeş, 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı fizy Harbiye Açıkhava konserler serisinin ikinci gününde yine herkesi coşturdu. Ebru Gündeş'i yıllardır yakından takip eden hayranları, sanatçıya pankart açarak sevgi gösterisinde bulundu.



Gündeş, 'Heyecanı Yok', 'Senden Daha Güzel' gibi şarkılarla rap müzikte de hünerini gösterdi.



Konseri izleyenler arasında futbolcu ile eşi Ece Hanım da vardı.

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