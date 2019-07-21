Ebru Gündeş, 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı Fizy Harbiye Açıkhava konserler serisinin startını geçtiğimiz akşam verdi. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen muhteşem geceye 'Gönlümün Efendisi' ile başlayan Gündeş, "6 yıl sonra sizlerle birlikte olmak çok büyük mutluluk" diyerek büyük alkış aldı.​



GÜNDEŞ KUYRUĞU

5 BİN KİŞİYE SESLENDİ

Açıkhava'da 5 bin kişiye seslenen Gündeş'i izleyenler arasında birçok ünlü isim de vardı.



Demet Akalın'da Ebru Gündeş'i dinlemeye gelenler arasında yer aldı.