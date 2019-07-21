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  • 21.07.2019
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Harbiye'de 5 bin kişiye seslendi

, 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı Fizy konserler serisinin startını geçtiğimiz akşam verdi.

Müthiş start

, 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı Fizy Harbiye Açıkhava konserler serisinin startını geçtiğimiz akşam verdi. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen muhteşem geceye 'Gönlümün Efendisi' ile başlayan Gündeş, "6 yıl sonra sizlerle birlikte olmak çok büyük mutluluk" diyerek büyük alkış aldı.​

GÜNDEŞ KUYRUĞU

5 BİN KİŞİYE SESLENDİ
Açıkhava'da 5 bin kişiye seslenen Gündeş'i izleyenler arasında birçok ünlü isim de vardı.


'da Ebru Gündeş'i dinlemeye gelenler arasında yer aldı.

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