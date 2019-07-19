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  • 19.07.2019
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nın sosyetesi 'a akın etti! özel jetlerle doldu...

jet sosyetesi, ’a akın edince özel jetlerle dolup taştı. Özel jetleri bizim sosyetiklerin yanı sıra Rus ve İngiliz zenginlerinin de tercih ettiği öğrenildi...

'JET'set akını
Dünya jet sosyetesi Bodrum'a akın ediyor... 'daki , yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllara göre büyük artışın yaşandığı özel jetler, havaalanında yoğun bir trafiğe sebep oluyor.



Türk milyonerlerin yanı sıra özellikle Rus turistlerin ülkemize gelmek için tercih ettiği özel jetlerin günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor.

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