Dünya jet sosyetesi Bodrum'a akın ediyor... Bodrum'daki Milas Havalimanı, yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllara göre büyük artışın yaşandığı özel jetler, havaalanında yoğun bir trafiğe sebep oluyor.
Türk milyonerlerin yanı sıra özellikle Rus turistlerin ülkemize gelmek için tercih ettiği özel jetlerin günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor.
Türk milyonerlerin yanı sıra özellikle Rus turistlerin ülkemize gelmek için tercih ettiği özel jetlerin günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor.
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