Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe'nin son paylaşımı kafaları karıştırdı. Instagram'da etin arasında sıkıştırılmış bir tektaş yüzük fotoğrafı paylaşan Nusret, "She said yes (evet dedi)" notunu yazdı. Takipçileri ise "Evleniyor musun" şeklinde yorumlar yaptı.
Ancak Nusret'ten cevap çıkmadı...
Ancak Nusret'ten cevap çıkmadı...
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