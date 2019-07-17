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  • 17.07.2019
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“Evet dedi”

“Evet dedi”
Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe'nin son paylaşımı kafaları karıştırdı. Instagram'da etin arasında sıkıştırılmış bir tektaş yüzük fotoğrafı paylaşan Nusret, "She said yes (evet dedi)" notunu yazdı. Takipçileri ise "Evleniyor musun" şeklinde yorumlar yaptı.



Ancak Nusret'ten cevap çıkmadı...

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