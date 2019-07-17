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  • 17.07.2019
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sokak kedisine çatalla sucuk yedirdi

, önceki gün bir sokak kedisine çatalla sucuk yedirip damga vurdu. Tilki, o anları "Kedileri kendi çatalınızla beslemelisiniz" notuyla paylaştı.

Merhametli Tilki!
Her adımıyla olay olan Aleyna Tilki, yine yaptı yapacağını… Genç popçu, önceki gün bir restoranda yanına gelen sokak kedisini elleriyle besledi. Popçu, kediye sucuğu çatalla verdi.



Tilki, bu anı "Kedileri kendi çatalınızla beslemelisiniz" notuyla paylaştı. 19 yaşındaki popçunun bu paylaşımı damga vurdu. Ajda Pekkan da daha önce sokak kedilerini çatalla beslemişti.

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