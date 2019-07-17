Her adımıyla olay olan Aleyna Tilki, yine yaptı yapacağını… Genç popçu, önceki gün bir restoranda yanına gelen sokak kedisini elleriyle besledi. Popçu, kediye sucuğu çatalla verdi.
Tilki, bu anı "Kedileri kendi çatalınızla beslemelisiniz" notuyla paylaştı. 19 yaşındaki popçunun bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Ajda Pekkan da daha önce sokak kedilerini çatalla beslemişti.
Tilki, bu anı "Kedileri kendi çatalınızla beslemelisiniz" notuyla paylaştı. 19 yaşındaki popçunun bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Ajda Pekkan da daha önce sokak kedilerini çatalla beslemişti.
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