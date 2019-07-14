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  • 14.07.2019
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, mavi tura servet ödedi

Yaklaşık 10 gündür Ege’nin altını üstüne getiren , mavi tura servet ödedi. Ailesiyle haftalık kirası 300 bin liralık yatla Ege koylarını gezen, sosyetik güzelin tatili ‘Hayat, Derin’e güzel’ dedirtti.

Tatlı hayat
Sosyetik Derin Mermerci, tutkunu olduğu Ege'de kesenin ağzını açtı. Ailesiyle Ege'ye kaçan Mermerci, 5 Temmuz'dan itibaren çıktığı mavi turda stres atıyor. Sosyetik güzel, tatilde hiçbir masraftan kaçınmadı.



On gündür Bozburun koylarını gezen Mermerci, mavi tur için 'Hic Salta' adlı gulet tekne kiraladı. Sosyetik güzelin cebinden 5 süit kabinli guletin haftalık kirası için 46 bin 200 euro (300 bin lira) çıktı. Bu arada işkadını, teknede dostlarını da misafir ediyor.



Günlerdir ayağı karaya basmayan , lüks tekneden bol bol paylaşım yaptı.




LÜKS OTEL KONFORUNDA

42 metrelik tekne lüks tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.



Mermerci, bu lüks teknenin haftalık kirası için serveti gözden çıkardı.



10 kişi kapasiteli teknede 5 süit kabin bulunuyor.

DOĞAN SAVAŞ

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