Sosyetik Derin Mermerci, tutkunu olduğu Ege'de kesenin ağzını açtı. Ailesiyle Ege'ye kaçan Mermerci, 5 Temmuz'dan itibaren çıktığı mavi turda stres atıyor. Sosyetik güzel, tatilde hiçbir masraftan kaçınmadı.
On gündür Bozburun koylarını gezen Mermerci, mavi tur için 'Hic Salta' adlı gulet tekne kiraladı. Sosyetik güzelin cebinden 5 süit kabinli guletin haftalık kirası için 46 bin 200 euro (300 bin lira) çıktı. Bu arada işkadını, teknede dostlarını da misafir ediyor.
Günlerdir ayağı karaya basmayan Derin Mermerci, lüks tekneden bol bol paylaşım yaptı.
LÜKS OTEL KONFORUNDA
42 metrelik tekne lüks tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
Mermerci, bu lüks teknenin haftalık kirası için serveti gözden çıkardı.
10 kişi kapasiteli teknede 5 süit kabin bulunuyor.
DOĞAN SAVAŞ
On gündür Bozburun koylarını gezen Mermerci, mavi tur için 'Hic Salta' adlı gulet tekne kiraladı. Sosyetik güzelin cebinden 5 süit kabinli guletin haftalık kirası için 46 bin 200 euro (300 bin lira) çıktı. Bu arada işkadını, teknede dostlarını da misafir ediyor.
Günlerdir ayağı karaya basmayan Derin Mermerci, lüks tekneden bol bol paylaşım yaptı.
LÜKS OTEL KONFORUNDA
42 metrelik tekne lüks tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
Mermerci, bu lüks teknenin haftalık kirası için serveti gözden çıkardı.
10 kişi kapasiteli teknede 5 süit kabin bulunuyor.
DOĞAN SAVAŞ
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