Dalaman alev alev yandı! Bölgedeki ünlüler büyük panik yaşadı

MUĞLA'NIN Dalaman İlçesi'nde önceki gece çıkan ve rüzgarın etkisiyle Göcek'e kadar ilerleyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu dün kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Can ve mal kaybımız yok. Tedbir amaçlı boşaltılan evlere tekrar dönüşler başladı" ifadelerini kullandı. Bölgede oturan ünlü isimler de alevlerin evlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı.

GÖZLERİNE UYKU GİRMEDİ

Muğla'da tatilde olan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti alevler nedeniyle uyuyamadı.

Yangın söndürme çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan Neslişah Hanım, "Arayan soran herkese teşekkürler. İnşallah bitecek bu yangın" ifadelerini kullandı.

Aynı noktada evleri bulunan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile sunucu Seren Serengil de büyük korku yaşadı.

Birçok hayvanın telef olduğunu belirten Serengil, "Dumanlar bizim evin üzerine kadar geldi" diye konuştu.