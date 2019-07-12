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  • 12.07.2019
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'Bambaşka " piyasaya çıktı

Bir buket Aslı

ASLI Hünel'in, yeni albümü 'Bambaşka Aslı Hünel", bugün piyasaya çıktı. Albüm için objektif karşısına geçen Hünel, bir çiçek buketinden oluşan kıyafet giydi. Çekimlerin marka danışmanlığını ise Selim Akar yaptı.

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