ASLI Hünel'in, yeni albümü 'Bambaşka Aslı Hünel", bugün piyasaya çıktı. Albüm için objektif karşısına geçen Hünel, bir çiçek buketinden oluşan kıyafet giydi. Çekimlerin marka danışmanlığını ise Selim Akar yaptı.