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  • 11.07.2019
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Herkes 'un yatı sandı ama... Amazon'dan açıklama!

Merakla takip ediyo'rus'

AMAZON'UN kurucusu 'a (55) ait olduğu iddia edilen isimli yat, önceki gün Datça'ya demirledi. Herkes dünyanın en zengin insanı Bezos'un yatta olup olmadığını merak etti. İşte bu soruya işadamının sahibi olduğu Amazon'dan yanıt geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Flying Fox, Bezos'a ait değil . Bu İtalyan medyasının yalanı" ifadelerine yer verildi.

Son olarak 136 metrelik yatın Rusya'nın en zengin iş insanlarından Dimitry Kamenshchik ile misafirlerini gezdirdiği öğrenildi.

YATIN HAFTALIK KİRASI 1.5 MİLYON DOLAR!
Korumalar, lüks yatın çevresine kimseyi yanaştırmıyor. Yatta; jakuzi, spa ve spor salonu bulunuyor...

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