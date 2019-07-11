ESRA Bilgiç, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde menajeriyle bir araya geldi. Kısa bir toplantı sonrası Beymen Morini'de yemek yiyen oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Töre ise önceki gün Vadistanbul'da fotoğraflandı.

Arkadaşlarıyla yemek yiyen futbolcu, transfer sorularını yanıtsız bıraktı...