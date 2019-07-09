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  • 09.07.2019
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ile ilişkisini sonlandıran işadamı ’la el ele görüntülendi

Brezilyalı model , aşkını yine gösterdi. ile bir buçuk yıllık ilişkisi bir süre önce biten Brezilyalı top model, önceki gün ’la Mikonos’ta el eleydi.

'Metin' ol Hara

Bir süre önce Türk yazar Metin Hara ile bir buçuk yıllık ilişkisi sona eren Adriana Lima, Türkiye sevgisini yine konuşturdu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Brezilyalı model, önceki gün önce Venedik ve ardından da Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta Türk işadamı Emir Uyar'la görüntülendi.



DÜNYA GÜNDEMİNDE...
ile Uyar'ın Mikonos'ta el ele çekilen fotoğrafları ise dünya basınında da geniş yer buldu. Türk yazar Hara'dan sonra yine bir Türk sosyetik 'la aşk yaşayan Adriana Lima için "Milli yengemiz olmaya kararlı" yorumları yapıldı. Birçok kişi ise 'nın sosyal medya hesaplarına "Metin ol Hara" diye mesajlar gönderdi.



1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı...



VENEDİK'TE TÜRK SARAYI AÇMIŞTI
Sosyetik işadamı Uyar, geçtiğimiz yıllarda Venedik'te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'ni hizmete açtı. na ait otel, dünyaca ünlü yıldızların da gözdesi...



İLİŞKİLERİ OLAY OLMUŞTU
Adriana Lima ile Metin Hara'nın bir buçuk yıllık aşkı, büyük ses getirmişti.

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