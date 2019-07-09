Bir süre önce Türk yazar Metin Hara ile bir buçuk yıllık ilişkisi sona eren Adriana Lima, Türkiye sevgisini yine konuşturdu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Brezilyalı model, önceki gün önce Venedik ve ardından da Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta Türk işadamı Emir Uyar'la görüntülendi.







DÜNYA GÜNDEMİNDE...

Adriana Lima ile Uyar'ın Mikonos'ta el ele çekilen fotoğrafları ise dünya basınında da geniş yer buldu. Türk yazar Hara'dan sonra yine bir Türk sosyetik Emir Uyar'la aşk yaşayan Adriana Lima için "Milli yengemiz olmaya kararlı" yorumları yapıldı. Birçok kişi ise Metin Hara'nın sosyal medya hesaplarına "Metin ol Hara" diye mesajlar gönderdi.







1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı...





VENEDİK'TE TÜRK SARAYI AÇMIŞTI

Sosyetik işadamı Uyar, geçtiğimiz yıllarda Venedik'te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'ni hizmete açtı. Türk işadamına ait otel, dünyaca ünlü yıldızların da gözdesi...







İLİŞKİLERİ OLAY OLMUŞTU

Adriana Lima ile Metin Hara'nın bir buçuk yıllık aşkı, büyük ses getirmişti.