Gül Gölge'den gülümseten paylaşım: Ev değil, hayvanat bahçesi

Hayvansever Gül Gölge, evindeki dostlarıyla pozunu dün Instagram'da paylaştı. Sosyetik güzelin iki oğlu ve evcil hayvanlarıyla karesi şaşırttı.
Gölge'nin kedi, tavşan, kaplumbağa ve iki köpek beslediğini görenler "Ev değil, hayvanat bahçesi" dedi. Bu arada Gölge, atlara da çok düşkün.
Gölge'nin kedi, tavşan, kaplumbağa ve iki köpek beslediğini görenler "Ev değil, hayvanat bahçesi" dedi. Bu arada Gölge, atlara da çok düşkün.
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