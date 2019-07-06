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  • 06.07.2019
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Gül Gölge'den gülümseten paylaşım: Ev değil, hayvanat bahçesi

İki köpek, kedi, tavşan ve kaplumbağa besleyen Gül Gölge, evini hayvanat bahçesine çevirdi… Gölge, dün de sevimli dostlarıylaydı… Sosyetik güzelin iki oğlu ve evcil hayvanlarıyla karesi şaşırttı.

Gül gibi dostluk
Hayvansever Gül Gölge, evindeki dostlarıyla pozunu dün Instagram'da paylaştı. Sosyetik güzelin iki oğlu ve evcil hayvanlarıyla karesi şaşırttı.
Gölge'nin kedi, tavşan, kaplumbağa ve iki köpek beslediğini görenler "Ev değil, hayvanat bahçesi" dedi. Bu arada Gölge, atlara da çok düşkün.

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