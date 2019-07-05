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  • 05.07.2019
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aşkı ile fotoğraf paylaşıp doğum gününü kutladı

ile aşkını gözlerden uzak yaşayan , kural bozdu. Güzel model, önceki gün işadamıyla fotoğrafını paylaşıp aşkının doğum gününü kutladı…

İlan-ı aşk
İşadamı aşkı Faruk Çolakoğlu ile görüntü vermemek için Türkiye ve yurt dışı arasında mekik dokuyan Özge Ulusoy'dan bir ilk geldi. Güzel model, aşkının doğum günü şerefine ilk kez birlikte fotoğrafını paylaştı. Ulusoy, romantik paylaşımıyla Instagram'a damga vurdu.



Ünlü model, aşkıyla karesine "İyi ki… Mutlu yıllar aşkım" notu düştü. Bugüne kadar sosyetik işadamıyla hiç paylaşım yapmayan Özge Ulusoy, önceki gün yaptığı hamleyle ilan-ı aşk etmiş oldu. İkilinin bu karesine binlerce beğeni geldi.

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