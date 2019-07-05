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  • 05.07.2019
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eski aşkı ’le arasındaki 'pasaport krizi'ni çözdü

, eski aşkı ’le arasındaki krizi çözdü. Yıllardır kızı Ayşe’nin pasaportunu çıkarmak için uğraşan eski manken, Önbilgin’in izniyle sonunda amacına ulaştı.

Savaş bitti
Deniz Akkaya ile eski aşkı Efe Önbilgin'in savaşı sonunda bitti. Akkaya'ya 9 yaşındaki kızları Ayşe'nin pasaportunu çıkarmasına izin vermeyen baba Önbilgin, pes etti.



İzni alan Akkaya, önceki gün şu mesajı paylaştı: "Ayşe'nin pasaport sorunu çözüldü. Her anne babada sorun çıkaran bir taraf var. Sükunetle yoluna bakan hep kazanır."

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