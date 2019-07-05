Deniz Akkaya ile eski aşkı Efe Önbilgin'in savaşı sonunda bitti. Akkaya'ya 9 yaşındaki kızları Ayşe'nin pasaportunu çıkarmasına izin vermeyen baba Önbilgin, pes etti.
İzni alan Akkaya, önceki gün şu mesajı paylaştı: "Ayşe'nin pasaport sorunu çözüldü. Her anne babada sorun çıkaran bir taraf var. Sükunetle yoluna bakan hep kazanır."
İzni alan Akkaya, önceki gün şu mesajı paylaştı: "Ayşe'nin pasaport sorunu çözüldü. Her anne babada sorun çıkaran bir taraf var. Sükunetle yoluna bakan hep kazanır."
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