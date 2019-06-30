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  • 30.06.2019
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Kazak milyarder ’a ait 100 metrelik "" isimli yat ’ye demir attı

Ünlü işadamı ’a ait 100 metrelik “” isimli mega yat ’ye demir attı. Yüzen adaya beş tanker yakıt ikmali yapıldı.

Yüzen ada Fethiye’de
Kazak milyarder işadamı Alijan İbragimov'a ait 100 metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık mega yat, dün sabah saatlerinde iskelesine yanaştı. Yatın büyüklüğünü gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı. Herkes cep telefonuna sarılıp, yatı fotoğrafladı.



KENDİNİ GÖSTERMEDİ
Öğle saatlerinde ise dev yata Rafinerisi'nden getirilen beş tanker yakıt ikmali yapıldı. Yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenilen yatın Göcek Adaları'na gideceği öğrenildi. Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi...

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