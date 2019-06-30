Kazak milyarder işadamı Alijan İbragimov'a ait 100 metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık mega yat, dün sabah saatlerinde Fethiye iskelesine yanaştı. Yatın büyüklüğünü gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı. Herkes cep telefonuna sarılıp, yatı fotoğrafladı.
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Öğle saatlerinde ise dev yata İzmir Aliağa Rafinerisi'nden getirilen beş tanker yakıt ikmali yapıldı. Yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenilen yatın Göcek Adaları'na gideceği öğrenildi. Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi...
KENDİNİ GÖSTERMEDİ
Öğle saatlerinde ise dev yata İzmir Aliağa Rafinerisi'nden getirilen beş tanker yakıt ikmali yapıldı. Yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenilen yatın Göcek Adaları'na gideceği öğrenildi. Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi...
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