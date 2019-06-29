Haziran 2018'de 10 yıllık evliliklerine nokta koyan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, çocuklarının mutluluğu için görüşmeyi sürdürdü. Musti'nin sosyetik aşkı Melis Sütşurup yüzünden iki yabancı kesilen ikili, oğulları Yavuz ve Yaman için iletişimlerini koparmadı. Eski eşler, önceki gün de çocuklarıyla Göcek tatiline çıktı. Melis Sütşurup'la 7 aylık aşkı geçtiğimiz günlerde sona eren Musti, ayrılık sonrası çocuklarıyla moral depoladı. Emina Jahovic'e ise eski eşiyle çıktığı tatilde annesi Senija Jahovic, yengesi Dusica Türkcan ve yeğenleri eşlik etti.
ESKİ EŞLER TATİLDE
Geçen yıla kadar Musti'nin 5 milyon liralık teknesinde tatil yapan eski eşler, bu sene ise lüks bir otelde konakladı. Ancak ikili, tatilde birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı. Eski eşlerin Göcek tatili, çocuklarıyla ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.
Oğullarının mutluluğu için görüşmeyi sürdüren eski eşlerden Emina Jahovic, iki ay önce de Zorlu Center'da oturan Musti'nin birkaç yüz metre ilerisine taşınıp popçuya komşu olmuştu.
Musti, ayrıldığı Sütşurup'la takibi bırakmıştı.
ESKİ EŞLER TATİLDE
Geçen yıla kadar Musti'nin 5 milyon liralık teknesinde tatil yapan eski eşler, bu sene ise lüks bir otelde konakladı. Ancak ikili, tatilde birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı. Eski eşlerin Göcek tatili, çocuklarıyla ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.
Oğullarının mutluluğu için görüşmeyi sürdüren eski eşlerden Emina Jahovic, iki ay önce de Zorlu Center'da oturan Musti'nin birkaç yüz metre ilerisine taşınıp popçuya komşu olmuştu.
Musti, ayrıldığı Sütşurup'la takibi bırakmıştı.
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