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  • 26.06.2019
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Elde var servet

Elde var servet
Pahalı çantaları ve mücevherleriyle sık sık gündem olan cemiyet hayatının ünlü ismi , kuralını bozmadı. Şer, önceki akşam bir düğüne işadamı eşi Ozan Şer ile birlikte katıldı.



Bahar Hanım, pırlanta taşlarla süslü zümrüt kolyesi ve yüzüğüyle düğüne damgasını vurdu. Özellikle Bahar Şer'in devasa boyuttaki zümrüt yüzüğü "Yürüyen bir kuyumcu gibi" dedirtti.

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