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  • 18.06.2019
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, Ibiza'da güzel kızlarla sabaha kadar eğlendi

Eleştiri yağmuruna tutulan , dostlarıyla birlikte Ibiza’ya gitti. Güzel kızlarla sabaha kadar eğlendi!

'Mor'al buldu
Türk futbolcu Emre Mor, çapkınlık turuna çıktı... 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla birlikte uçağa atladı. Soluğu Batı Akdeniz'de bulunan dünyaca ünlü tatil noktası Ibiza'da aldı. Önceki gece ise adadaki bir partiye katıldı. Sosyal medya hesabından da yalnızca erkek arkadaşları ile çektiği selfie'sini paylaştı.



'Erkek erkeği tatil' havası yarattı. Ancak etiketlendiği kareler, çapkınlık turunda olduğunu ortaya çıkardı. Emre Mor ve erkek arkadaşlarının mekanda genç İspanyol kızlarla eğlendiği anlaşıldı...

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