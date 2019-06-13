Kendi adını taşıyan güneş yağlarıyla kozmetik sektörüne el atan Eda Taşpınar'a durmak yok… Güneş yağlarını geçtiğimiz yıllarda Saint Tropez, Fransa, Yunanistan, Brezilya ve Azerbaycan'da satışa çıkaran ikoncan, şimdi de Kuveyt pazarına girdi. Sosyetik güzel, yeni hamlesini de Instagram'da gururla duyurdu.
- Saklambaç
- 13.06.2019
- Gazete
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