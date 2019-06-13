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  • 13.06.2019
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, güneş yağları ile şimdi de Kuveyt pazarına girdi

, kendi adını taşıyan güneş yağlarını şimdi de Kuveyt’te satışa sunarak servetini katlayacak.

Yağlı kazanç!
Kendi adını taşıyan güneş yağlarıyla kozmetik sektörüne el atan Eda Taşpınar'a durmak yok… Güneş yağlarını geçtiğimiz yıllarda Saint Tropez, Fransa, Yunanistan, Brezilya ve Azerbaycan'da satışa çıkaran ikoncan, şimdi de Kuveyt pazarına girdi. Sosyetik güzel, yeni hamlesini de 'da gururla duyurdu.


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