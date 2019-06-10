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  • 10.06.2019
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Fırfırlı 'Yıldız'

Fırfırlı 'Yıldız'
Sevilen şarkılarıyla Alaçatı'da sahne alan , muhteşem bir sahne performansına imza attı. Kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sanatçı, "Nüfus sayımı olsa ilçe oluruz herhalde bu gece. Bu nasıl bir kalabalık? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullanarak herkesi tebessüm ettirdi.

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