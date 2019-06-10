Fırfırlı 'Yıldız'

Sevilen şarkılarıyla Jolly Joker Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, muhteşem bir sahne performansına imza attı. Kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sanatçı, "Nüfus sayımı olsa ilçe oluruz herhalde bu gece. Bu nasıl bir kalabalık? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullanarak herkesi tebessüm ettirdi.
- Saklambaç
- 10.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.