Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.06.2019
  • Gazete

Sosyetik buluşma

Sosyetik buluşma
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde "Azka Yaz Konserleri" kapsamında ünlü sanatçı on beş yıl aradan sonra Bodrum Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de sahne aldı. Sahneye imzalı taşlarla bezenmiş, yandan yırtmaçlı ve derin dekoltelerin hakim olduğu cesur elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan,harika performansıyla dikkat çekti. Güzel sanatçıyı, cemiyet ve sanat dünyasının sevilen simalarından Türkan Gürsel, Gül Dürüst, Faik Öztürk, Özlem Gürsel, Sema Maliki, Mine Tudun, Arzu Aslan, Gülşah Saraçoğlu, izledi.



AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSosyetik buluşma
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri