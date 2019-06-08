Sosyetik buluşma

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde "Azka Yaz Konserleri" kapsamında ünlü sanatçı Seda Sayan on beş yıl aradan sonra Bodrum Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de sahne aldı. Sahneye Nur Yerlitaş imzalı taşlarla bezenmiş, yandan yırtmaçlı ve derin dekoltelerin hakim olduğu cesur elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan,harika performansıyla dikkat çekti. Güzel sanatçıyı, cemiyet ve sanat dünyasının sevilen simalarından Türkan Gürsel, Gül Dürüst, Faik Öztürk, Özlem Gürsel, Sema Maliki, Mine Tudun, Arzu Aslan, Gülşah Saraçoğlu, Dilek Birgen izledi.
AYDIN HAMZA
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.