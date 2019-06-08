Popçu Gülşen bayramın üçüncü gününde Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de sahne alarak sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, Kıbrıs'a oğlu Azur ile geldiğini, akşama kadar parkta oyun oynadıklarını belirterek, "Azur'layken her şeyden uzaklaşıyorum, oğlum benim mutluluk kaynağım" dedi. Geçtiğimiz gün sahnede, "Hiçbir zaman Hadise benden çok kazanamaz" açıklamasında bulunan Gülşen, gazetecilerin bu açıklamaları hatırlatması üzerine "Sahne ücretleri o kadar çok soruldu ki, espri yaptım bende, baya ciddi ciddi başlıklar atılmış, ben gırgır yapmıştım" ifadesini kullandı. Bu konu tabii ki Hadise'ye de soruldu. Aynı gün Kıbrıs Cratos Premium Otel'de sahne alan Hadise, en sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Güleryüzünü ve enerjisini hiç kaybetmeyen sanatçı, 2 saat boyunca hiç durmadan dans etti. Hadise, Gülşen'in sahne ücretleri konusunda yaptığı açıklama için ise şöyle konuştu: Gülşen benim dostum ve arkadaşım. Gülşen ile bunun hakkında konuştuk yazıştık ve gülüştük. Para olayı hep abartıldığı için Gülşen de espri yapmış. Biraz rahat olalım...
AYDIN HAMZA
AYDIN HAMZA
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