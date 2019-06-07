Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın üçüncü çocuğu Sevil Sabancı'nın yatına dünyaca ünlü müşteri çıktı... Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı'nın 40 metrelik, 5 kamaralı 'Sexy Fish' (Seksi Balık) adlı yatı, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki Cennet Koyu'ndan yola çıktı. Zenginliğin ve lüksün en şık şekilde yaşandığı Fransa'nın güney sahili Cote D'Azur bölgesine demir attı.
PARTİ YAPACAK
Fransız medyası da hemen marinayı gidip, meşhur yatı fotoğrafladı. 60 milyon liralık yatla ilgili bir haber yaptı. Yakın bir tarihte bölgede tatil yapacak olan dünya starı Rihanna'nın 'Sexy Fish'i kiralayacağını yazdı. Şarkıcının yatta dostlarıyla parti yapacağını vurguladı. Yüzen bir otele benzetilen yatın haftalık kirası ise 115 bin euro (750 bin lira) olarak açıklandı. Sevil Sabancı ve ailesi, geçtimiz yaz görkemli yatla mavi tura çıkmıştı. Yatın toplam 10 misafire evsahipliği yapabildiği açıklanmıştı.
MELISA TAPAN - SEVİL SABANCI
Sevil Sabancı, kızı Melisa Tapan ve yakın dostları, mavi turda yatın tadını çıkarmıştı.
OTELDEN FARKSIZ
2016'da suya indirilen, uluslararası bot şovlarda ödüller alan 'Sexy Fish'in tasarımını Rıza Tansu yapmıştı.
PARTİ YAPACAK
Fransız medyası da hemen marinayı gidip, meşhur yatı fotoğrafladı. 60 milyon liralık yatla ilgili bir haber yaptı. Yakın bir tarihte bölgede tatil yapacak olan dünya starı Rihanna'nın 'Sexy Fish'i kiralayacağını yazdı. Şarkıcının yatta dostlarıyla parti yapacağını vurguladı. Yüzen bir otele benzetilen yatın haftalık kirası ise 115 bin euro (750 bin lira) olarak açıklandı. Sevil Sabancı ve ailesi, geçtimiz yaz görkemli yatla mavi tura çıkmıştı. Yatın toplam 10 misafire evsahipliği yapabildiği açıklanmıştı.
MELISA TAPAN - SEVİL SABANCI
Sevil Sabancı, kızı Melisa Tapan ve yakın dostları, mavi turda yatın tadını çıkarmıştı.
OTELDEN FARKSIZ
2016'da suya indirilen, uluslararası bot şovlarda ödüller alan 'Sexy Fish'in tasarımını Rıza Tansu yapmıştı.
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