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  • 04.06.2019
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, Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi

Tabana kuvvet
Bayramla birlikte tatilciler, İstanbul'u terk etti. Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol ise şehirde kaldı. Önceki gün Tarabya'da yürüyüş yapan sunucu, "Programım devam ettiği için ailemle İstanbul'da kaldım" dedi. Fit vücuduyla dikkat çeken Erol, sırrının yürüyüş olduğunu söyledi.



Erol, önceki gün de oğlu Ömer'le evinden bu kareyi paylaştı.

Aydın HAMZA

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