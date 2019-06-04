Bayramla birlikte tatilciler, İstanbul'u terk etti. Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol ise şehirde kaldı. Önceki gün Tarabya'da yürüyüş yapan sunucu, "Programım devam ettiği için ailemle İstanbul'da kaldım" dedi. Fit vücuduyla dikkat çeken Erol, sırrının yürüyüş olduğunu söyledi.
Erol, önceki gün de oğlu Ömer'le evinden bu kareyi paylaştı.
Aydın HAMZA
Erol, önceki gün de oğlu Ömer'le evinden bu kareyi paylaştı.
Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.