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  • 26.05.2019
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dizisi 'da büyük beğeni topladı

İki sezondur atv’de yayınlanan ‘’, ’da da reytinglerin zirvesinde…

Mexico 'Nefes' tuttu!
Bu Çarşamba yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak olan atv'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', 'nin yanı sıra Meksika'yı da etkisi altına aldı. Meksika televizyonu Kanal Nova'da 22 Nisan'dan bu yana 'Mar Negro' adıyla ekrana gelen dizi, büyük beğeni topladı.

Dizide şiddete boyun eğmeyip kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi veren 'Nefes' karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu da performansıyla alkış aldı. Meksika gazetelerinde manşet olan 29 yaşındaki oyuncunun güzelliği ve yeteneğine övgüler yağdırıldı. Helvacıoğlu'nun bu başarısı göğsümüzü kabarttı.



Kadına şiddet konusunu ustaca işleyen dizinin başrolü 'nun başarısı gazetelerini süsledi.


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