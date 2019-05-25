ünlü isimler, dün 72. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen amfAR gecesine katıldı. Galanın kırmızı halı stilleri, festivalin kırmızı halısında karşımıza çıkan kötü görünümlerin üstünü kapattı... Adriana Lima, Kendall Jenner, Izabel Goulart, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Natasha Poly, gecenin öne çıkan isimlerinden bazıları… Kendall, Giambattista Valli H&M projesine ait pembe tütü bir elbise ile galaya gelirken, Adriana Lima ise ünlü çizgi film karakteri Betty Boop'u andırıyordu. Ancak kırmızı halının bizim için de bir anlamı vardı. Festival kapsamında 'Il traditore' (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, Nusret Gökçe de katıldı.. Büyük ilgi gören Nusret 'tuzlama' hareketini yaparak kameralara poz verdi.

ÖZEL KOLYE

Nusret Gökçe'nin ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti...