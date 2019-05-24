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  • 24.05.2019
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, ’da ’in evini kiraladı

ABD’li televizyon yıldızı Kim ’ın milyarder kardeşi , ’da ’in evini kiraladı. Malikane için haftalık 450 bin dolar ödeyeceği ortaya çıktı.

'Malikane'bu!
Amerikan Forbes dergisi tarafından 'dünyanın en genç milyarderi' seçilen Kylie Jenner, kesenin ağzını açtı... Kylie Cosmetics markasıyla makyaj ürünleri satarak, 21 yaşında 1 milyar dolar kazanan Jenner, bu yazı 'ın ilçesi Malibu'da geçirme kararı aldı. Bölgedeki lüks evleri araştırmaya başladı. Jenner, asıllı dünyaca ünlü modeller; Gigi ve Bella Hadid'in anneleri Yolanda Hadid'in malikanesine hayran kaldı. Hadid ile konuşup, haftalık kirası 450 bin dolar olan evi kiraladı. Amerikan medyası; Jenner'ın tüm ailesini bu evde ağırlayacağını yazdı...

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