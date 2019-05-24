Amerikan Forbes dergisi tarafından 'dünyanın en genç milyarderi' seçilen Kylie Jenner, kesenin ağzını açtı... Kylie Cosmetics markasıyla makyaj ürünleri satarak, 21 yaşında 1 milyar dolar kazanan Jenner, bu yazı Los Angeles'ın ilçesi Malibu'da geçirme kararı aldı. Bölgedeki lüks evleri araştırmaya başladı. Jenner, Filistin asıllı dünyaca ünlü modeller; Gigi ve Bella Hadid'in anneleri Yolanda Hadid'in malikanesine hayran kaldı. Hadid ile konuşup, haftalık kirası 450 bin dolar olan evi kiraladı. Amerikan medyası; Jenner'ın tüm Kardashian ailesini bu evde ağırlayacağını yazdı...
- Saklambaç
- 24.05.2019
- Gazete
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