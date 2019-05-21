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  • 21.05.2019
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ile eşi paylaşımlarıyla yı renklendirdi

ile eşi , tatilindeki paylaşımlarıyla yı renklendirdi. İkili, dev tahta ayakkabılarla da poz verip güldürdü.

Koca ayaklar tatilde
Brezilyalı model Larissa Gacemer ile spor eğitmeni eşi Burak Gacemer, geçtiğimiz gün tatil için Hollanda'nın yolunu tuttu. Sempatik çift, Amsterdam başta olmak üzere pek çok şehri gezip deyim yerindeyse ülkenin altını üstüne getirdi. Sık sık sosyal medyada komik paylaşımlara imza atan Gacemer çifti, tatilinde de gelenek bozmadı. Ünlü çift, ülkeye özgü olan dev klompenlerle (tahta ayakkabı) poz verdi. İkilinin 'da paylaştığı bu kare ise "Bir numara büyük alın seneye de giyersiniz" esprisi yaptırdı. Çift, daha sonra da Kanalı'nda gezintiye çıktı.


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