Brezilyalı model Larissa Gacemer ile spor eğitmeni eşi Burak Gacemer, geçtiğimiz gün tatil için Hollanda'nın yolunu tuttu. Sempatik çift, Amsterdam başta olmak üzere pek çok şehri gezip deyim yerindeyse ülkenin altını üstüne getirdi. Sık sık sosyal medyada komik paylaşımlara imza atan Gacemer çifti, Hollanda tatilinde de gelenek bozmadı. Ünlü çift, ülkeye özgü olan dev klompenlerle (tahta ayakkabı) poz verdi. İkilinin Instagram'da paylaştığı bu kare ise "Bir numara büyük alın seneye de giyersiniz" esprisi yaptırdı. Çift, daha sonra da Amsterdam Kanalı'nda gezintiye çıktı.
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