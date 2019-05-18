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  • 18.05.2019
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Zirvenin hakimi Bir Zamanlar Çukurova

Zirvenin hakimi
Perşembe akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finaline 2 hafta kala, heyecan doruktaydı! Demir'in kuzeni Ercüment'in Gülten'i elinden kurtarmaya çalışan Yılmaz'ı vurduğu sahneler nefes kesti.
Bir Zamanlar Çukurova reytinglerin de zirvesindeydi. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,06 izlenme oranı ve %31,35 izlenme payı, AB'de %9,75 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,01 izlenme oranı ve %28,29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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